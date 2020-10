Tennis

Tennis - Roland-Garros : La réaction étonnante de Nadal après sa victoire !

Publié le 4 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Facile vainqueur de Sebastian Korda, Rafael Nadal s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros. Avant de régaler, une nouvelle fois, en conférence de presse.

Idole de Sebastian Korda, Rafael Nadal n'a pas épargné le jeune américain. Avec une victoire 6-1 6-1 6-2, le taureau de Manacor accède aux quarts de finale de ce Roland-Garros. Surtout, le numéro 2 mondial atteint une barre symbolique. Face à Jannik Sinner, le Majorquin disputera ce mardi son 100e match sur la terre battue parisienne. Une dernière étape avant un éventuel 100e succès, prévu pour la finale.

« Après quelques shots de tequila, je me mets à danser »