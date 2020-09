Tennis

Tennis : Nadal est pessimiste pour la suite de Roland-Garros !

Publié le 30 septembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Vainqueur facile de son deuxième tour à Roland-Garros, Rafael Nadal semble au meilleur de sa forme. Malgré tout, l’Espagnol affiche ses inquiétudes pour la suite du tournoi.

La promenade de santé se poursuit pour Rafael Nadal ! Fidèle à lui-même, celui qui vise un 13e titre à Roland-Garros a été expéditif face à l’Américain Mackenzie McDonald en 3 sets (6-1, 6-0, 6-3). Le 263e joueur mondial n’aura résisté qu’1h40 face au Majorquin, qui semble de plus en plus proche de son meilleur niveau à mesure que le tournoi avance. Malgré tout, Nadal émet quelques réserves pour la suite, notamment concernant les conditions de jeu en cet automne parisien.

« Donner le meilleur de moi-même chaque jour »