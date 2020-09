Tennis

Tennis - Roland-Garros : L'étonnant aveu de Thiem sur les conditions de jeu particulières !

Publié le 28 septembre 2020 à 19h35 par H.K. mis à jour le 28 septembre 2020 à 19h38

Adversaire de Marin Cilic pour le premier tour de Ronald-Garros, Dominic Thiem s’est sorti du piège en s’imposant en 3 sets face au Croate. L'Autrichien est revenu sur les conditions de jeu, qui auraient pu être difficiles…

Dominic Thiem s’impose sans trembler pour son premier tour à Roland-Garros. Opposé à Marin Cilic, l’Autrichien s’est imposé en 3 sets (6-4, 6-3, 6-3), dans des conditions de jeu très différentes du Roland-Garros que l’on connaît. Après avoir remporté l’US Open, Thiem n’a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce tournoi sur terre battue, mais il a finalement réussi à se débarrasser du Croate sans problèmes. Dominic Thiem estime que les conditions de jeu étaient idéales pour lui…

« J’adore jouer quand il fait dix, quinze degrés »