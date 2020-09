Tennis

Tennis - Roland-Garros : Djokovic répond au coup de gueule de Nadal

Publié le 27 septembre 2020 à 9h35 par A.D.

Alors que le premier tour de Roland-Garros débute ce dimanche, Rafael Nadal a pesté contre les conditions de cette édition. Interrogé sur le sujet, Novak Djokovic a appuyé les propos de son dauphin au classement ATP.

Décalé à cause du coronavirus, Roland-Garros débute officiellement ce dimanche. Alors que le Grand Chelem français se déroule trois mois plus tard cette saison, les conditions ne seront pas du tout les mêmes pour les joueurs. Outre la météo, les acteurs vont devoir jouer avec de nouvelles balles. Une situation qui n'a pas manqué de faire réagir Rafael Nadal. « Les balles sont super lourdes, différentes de l'année dernière, beaucoup plus lentes que les années précédentes. Et les conditions de froid et d'humidité rendent les choses plus compliquées encore. À mon avis, ce ne sont pas de bonnes balles pour la terre battue, c'est mon sentiment. Je le savais avant de venir, donc pas de problème. Je relève le challenge. Mais je pense que l'organisation devra regarder ça pour le futur et la santé des joueurs. Avec une balle super lourde, c'est dangereux pour les épaules et les coudes. Les conditions ne sont pas parfaites pour moi. Mais je reste positif » , a regretté l'actuel numéro 2 mondial ce samedi en conférence de presse. Interrogé à son tour sur la question, Novak Djokovic s'est rangé du côté de Rafael Nadal.

«Je suis d'accord avec les autres, elles sont lourdes»