Tennis

Tennis : Gaël Monfils affiche son inquiétude avant Roland-Garros !

Publié le 26 septembre 2020 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 26 septembre 2020 à 9h36

Après un retour à la compétition manquée au Masters de Rome, Gaël Monfils a évoqué le tournoi de Roland-Garros, a deux jours de son premier tour face à Alexander Bublik.

Gaël Monfils aura probablement rêvé mieux comme retour à la compétition. Toujours à la lutte avec Matteo Berrettini pour la huitième place au classement ATP, la dernière qualificative pour les Finals en fin d’année, La Monf’ a perdu de précieux points à Rome, puis à Hambourg, où il a été battu dès le premier tour. A Roland-Garros, l’actuel 9e ATP à l’occasion de reprendre confiance, chez lui, et espère pouvoir rapidement retrouver le meilleur de sa forme.

« La situation n’est pas facile mais pas désespérée »