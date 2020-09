Tennis

Tennis : La crainte de Rafael Nadal pour Roland-Garros...

Publié le 25 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Rafael Nadal sera bien de la partie pour cette édition de Roland-Garros. Le tournoi français ayant été décalé, les conditions ne seront pas les mêmes que les années précédentes. Un détail que redoute l'Espagnol.

Absent lors du tournoi de Cincinnati et de l’US Open car il avait préféré ne pas prendre de risque, Rafael Nadal a fait son retour sur les courts de tennis lors du tournoi de Rome. L’aventure romaine s’est terminée en quarts de finale pour l’Espagnol qui s’apprête à disputer, ce dimanche, son premier match de l’édition 2020 de Roland-Garros, un tournoi qu’il apprécie particulièrement puisqu’il l’a déjà remporté 12 fois. Un record. Toutefois, ce Roland-Garros ne sera pas comme les autres et Nadal le redoute...

« Il fait tellement froid »