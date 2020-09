Tennis

Tennis : Les vérités de Djokovic sur son niveau de jeu à Rome !

Publié le 21 septembre 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 21 septembre 2020 à 22h39

Novak Djokovic a décroché un nouveau titre en remportant le tournoi de Rome face à Diego Schwartzman. Perfectionniste, le Serbe était néanmoins déçu du jeu produit durant la finale.

Novak Djokovic a remis les pendules à l’heure. Disqualifié à l’US Open après avoir envoyé une balle sur une juge de ligne, le Serbe a préparé de la meilleure des manières Roland-Garros en remportant le Masters 1000 de Rome. Le numéro un mondial s’est imposé ce lundi en finale face au tombeur de Rafael Nadal, Diego Schwartzman (7/5 6/3), et a remporté par la même occasion son 36ème Masters 1000. Désormais le joueur de 33 ans va prendre la direction de Paris afin de tenter de soulever un nouveau trophée et remporter son 18 ème Grand Chelem.

« J’espère pouvoir hausser le niveau pour Roland-Garros »