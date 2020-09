Tennis

Tennis : Novak Djokovic annonce la couleur avant la finale à Rome

Publié le 21 septembre 2020 à 10h35 par A.D.

Qualifié pour la finale du Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic affrontera Diego Schwartzman, bourreau de Rafael Nadal, ce lundi après-midi. Avant d'aborder ce grand rendez-vous, l'ogre serbe a fait passer un message fort.

Tombeur de Casper Ruud ce dimanche, Novak Djokovic a validé son ticket pour la finale du Masters 1000 de Rome. Pour ce rendez-vous au sommet, le numéro un mondial devra se frotter à Diego Schwartzman, qui a éliminé Rafael Nadal lors des quarts. « Ne pas jouer (Rafael) Nadal en finale est une chose de différente, mais je ne veux sous-estimer aucun joueur qui y arrivera. Hier (samedi), j’ai vu le match de (Diego) Schwartzman et c’était impressionnant, il a joué le match de sa vie et cela montre que tout est possible au tennis » , a confié l'ogre serbe. Avant de se frotter à Diego Schwartzman ce lundi après-midi, Novak Djokovic a expliqué en quoi cette rencontre était importante pour lui.

«C’est là que je veux jouer et proposer mon meilleur tennis»