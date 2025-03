PSG - Luis Enrique : L'examen important qui l'attend

Axel Cornic

La pression monte avant le premier très gros rendez-vous de cette deuxième partie de saison, avec le Paris Saint-Germain qui va accueillir Liverpool au Parc des Princes. C’est l’une des affiches de ces 8e de finale de la Ligue des Champions, avec Luis Enrique qui sera évidemment sous le feu des projecteurs.

Ce mercredi 5 mars pourrait être un tournant dans la saison parisienne. Qualifiés après leur démonstration face au Stade Brestois en barrage, les joueurs du PSG vont affronter ce qui se fait de mieux en Ligue des Champions, avec Liverpool. Un choc qui sent déjà la poudre...

Ça passe ou ça casse ?

Car cette rencontre pourrait bien valider tout le travail opéré par Luis Enrique, arrivé à Paris il y a un peu plus d’un an et demi. L’Espagnol a fait des choix très forts, souvent critiqués, mais semble finalement avoir réussi à imposer sa vision du football au PSG. Mais comme souvent en football, tut peut changer très vite.

« Luis Enrique doit attendre ce match avec impatience »

Car pour Vincent Moscato, le plus dur arrive pour le coach du PSG ! « Luis Enrique doit attendre ce match avec impatience. C'est le moment pour lui d'exister après tout ce travail accompli » a expliqué le célèbre animateur du Super Moscato Show, sur RMC Sport. « Son examen c'est cette semaine. S’ils passent à la trappe, tu ne peux pas dire que sa saison est réussie ».