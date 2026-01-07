«Il est venu dans ma chambre», l’incroyable première fois avec Zinedine Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours de sa carrière, Philippe Méxès a porté le maillot de l’équipe de France à 29 reprises. C’est en 2002, face à Malte, que l’ancien de l’AJ Auxerre avait connu sa grande première avec les Bleus. D’ailleurs, celui qui était défenseur central se souvient notamment très bien de sa découverte de la sélection, Méxès ayant reçu un accueil particulier d’un certain Zinedine Zidane.

En allant en équipe de France, Philippe Méxès a eu l’occasion de jouer avec Zinedine Zidane. Un privilège qu’il n’est clairement pas prêt d’oublier. En 2022, pour L’Equipe, l’ancien de l’AJ Auxerre racontait à propos de Zizou : « Le joueur le plus fort avec qui j'ai joué ? Zinédine Zidane, évidemment ! Il avait tout, le talent, le charisme et la gentillesse. Sur le terrain, c'était la facilité, une aisance hors du commun avec le ballon. Ses prises de balle et ses contrôles étaient majestueux. Même si ta passe n'était pas terrible, il arrivait à te bonifier le ballon ».

« Il était venu me voir, un soir, dans ma chambre » Philippe Méxès garde donc un excellent souvenir de Zinedine Zidane, d’autant que ce dernier l’avait pris sous son aile au moment de son arrivée en équipe de France. « Il a facilité mon intégration quand je suis arrivé chez les Bleus. Il m'a pris sous son aile en me mettant à l'aise, en me protégeant. Je me souviens qu'il était venu me voir, un soir, dans ma chambre. Il voulait savoir si tout allait bien », s’était-il souvenu.