PSG : Le divorce qui va le briser...

18 mois après son arrivée au PSG, Joao Neves fait l'unanimité chez les observateurs. Si bien que le journaliste Bruno Salomon lui a déclaré sa flamme en direct, à vie. Une demande en mariage qui débouchera inéluctablement sur un divorce d'après son confrère Loïc Tanzi. Explications.
Au cours du mercato estival, les dirigeants du PSG trouvaient un accord avec leurs homologues du Benfica Lisbonne pour le transfert de Joao Neves. Le milieu de terrain à présent âgé de 21 ans a rapidement été surnommé Joyau Neves et non pas en raison de l'indemnité de son transfert qui s'est élevé à 70M€. Mais plutôt pour son apport précieux dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique.
«Joao Neves, bien évidemment tu restes. C'est à vie»
Au point où les observateurs comme le journaliste Bruno Salomon ne dissimule plus son affection pour Joao Neves. Sur la fréquence radio d'Ici Paris, le journaliste du média s'est montré clair au sujet de l'avenir de l'international portugais sous contrat jusqu'en juin 2029 au PSG. « Joao Neves, bien évidemment tu restes. C'est à vie ».
«Des Marquinhos il n'y en aura plus»
Présent autour de la table au même titre que ses collègues Marc Mechenoua et Benjamin Quarez, Loïc Tanzi n'y est pas allé par quatre chemins. La love story entre le PSG et Joao Neves n'est clairement pas éternelle. « Ca n'existera pas malheureusement. Des Marquinhos il n'y en aura plus. Au bout d'un moment, ce sont des joueurs qui aspirent à aller jouer ailleurs parce qu'ils n'ont pas un attachement profond au Paris Saint-Germain. Et c'est normal. Quand tu es Portugais et que tu arrives au PSG, tu fais tes 5 ans et tu vas voir ailleurs ».