PSG : Le divorce qui va le briser...

18 mois après son arrivée au PSG, Joao Neves fait l'unanimité chez les observateurs. Si bien que le journaliste Bruno Salomon lui a déclaré sa flamme en direct, à vie. Une demande en mariage qui débouchera inéluctablement sur un divorce d'après son confrère Loïc Tanzi. Explications.

Au cours du mercato estival, les dirigeants du PSG trouvaient un accord avec leurs homologues du Benfica Lisbonne pour le transfert de Joao Neves. Le milieu de terrain à présent âgé de 21 ans a rapidement été surnommé Joyau Neves et non pas en raison de l'indemnité de son transfert qui s'est élevé à 70M€. Mais plutôt pour son apport précieux dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique.

«Joao Neves, bien évidemment tu restes. C'est à vie» Au point où les observateurs comme le journaliste Bruno Salomon ne dissimule plus son affection pour Joao Neves. Sur la fréquence radio d'Ici Paris, le journaliste du média s'est montré clair au sujet de l'avenir de l'international portugais sous contrat jusqu'en juin 2029 au PSG. « Joao Neves, bien évidemment tu restes. C'est à vie ».