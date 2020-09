Tennis

Tennis : Rome, supporters... Après Nadal, Djokovic s'enflamme à son tour !

Publié le 19 septembre 2020 à 18h35 par A.D.

Alors que le Masters de Rome ne se jouera plus en huis clos total, Novak Djokovic a fait part de son immense plaisir de voir ses supporters revenir dans les gradins.

Les organisateurs du Masters de Rome ont décidé d'assouplir leurs règles sanitaires. Désormais 1000 fans vont pouvoir assister aux rencontres depuis les gradins. Une nouvelle qui comble de bonheur Rafael Nadal. « C’est formidable que les fans reviennent si c’est fait en toute sécurité. Cela ne me semble pas étrange que les opinions des responsables changent en peu de temps. Le COVID-19 rend tout imprévisible et les personnes qui doivent prendre des décisions doivent être prudentes. Bien qu’ils soient peu nombreux, c’est magnifique qu’il puisse y avoir du monde dans les gradins », s'est-il enflammé en conférence de presse. Après Rafael Nadal, Novak Djokovic s'est à son tour prononcé sur cette nouvelle. Comme son dauphin, le numéro un mondial est aux anges.

«Il vaut mieux jouer devant 1000 personnes que devant des tribunes vides»