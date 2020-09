Tennis

Tennis : Rafael Nadal affiche sa joie après son retour !

Publié le 19 septembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Rafael Nadal a fait son grand retour sur les courts de tennis pour le tournoi de Rome. Ce tournoi est également marqué par le retour des fans dans les tribunes, ce dont l'Espagnol se réjouit.

Tout comme Roger Federer, Rafael Nadal avait décidé de ne pas participer au tournoi de Cincinnati ainsi qu’à l’US Open en raison de la crise du Covid-19. Le 12 septembre, c’est le tournoi de Rome qui a débuté et c’est à l'occasion de ce tournoi que Rafael Nadal a décidé de faire son grand retour. Après avoir sorti Pablo Carreno Busta et Dusan Lajovic assez facilement, l’Espagnol affrontera Diego Schwartzman en quarts de finale.

« C’est formidable »