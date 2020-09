Tennis

Tennis - ATP : Fabio Fognini s’enflamme pour Rafael Nadal !

Publié le 18 septembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Interrogé en conférence de presse sur le favori de Roland Garros, Fabio Fognini n’a pas tari d’éloge le numéro 2 mondial.

Après plus de six mois sans jouer en raison de la crise du Covid-19 et l’arrêt de la saison, Rafael Nadal a repris la compétition comme il l’avait arrêté, par une victoire, pour le compte du deuxième tour du Masters de Rome. A quelques semaines de Roland Garros, Nadal compte bien défendre son titre à Rome puis à Paris, pour maintenir son hégémonie sur terre battue, et surtout égaler le record de titre en Grand Chelem de Roger Federer. Interrogé sur son favori pour Roland Garros, l’Italien Fabio Fognini voit toujours le numéro 2 mondial au-dessus du lot.

« Il est très difficile de le battre à Roland Garros »