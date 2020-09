Tennis

Tennis : Gaël Monfils annonce la couleur pour son grand retour !

Publié le 17 septembre 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 17 septembre 2020 à 10h36

Auteur d’un début d’année tonitruant avec deux titres (Montpellier, Rotterdam), Gaël Monfils s’est exprimé sur son retour à la compétition, sept mois après son dernier match.

Plus de six mois après son dernier match, Gaël Monfils fait son retour sur les courts ce mercredi pour le compte du deuxième tour du Masters de Rome. Souhaitant reprendre sur de la terre, La Monf’ a récemment fait l’impasse sur l’US Open. Un choix assumé, qui lui a toutefois valu de perdre sa huitième place au classement ATP, la dernière qualificative aux ATP Finals de Londres en fin d’année. Le désormais 9e mondial est ainsi revenu sur son retour à la compétition, et s’est montré confiant, après s’être entraîné avec Stan Wawrinka et Rafael Nadal au cours des dernières semaines, tous deux ayant également décidé de snober l’US Open.

« Il n’y a pas de raison que je ne brille pas à nouveau »