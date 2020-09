Tennis

Tennis : L'oncle de Rafael Nadal affiche ses doutes pour Roland-Garros

Publié le 15 septembre 2020 à 23h35 par B.C.

Alors que Rafael Nadal sera à Paris dès le 27 septembre pour Roland-Garros, Toni Nadal estime que cela ne sera pas simple pour son neveu après l'arrêt de la saison.

Absent de l'US Open, Rafael Nadal sera bien à Paris dès le 27 septembre pour tenter de remporter Roland-Garros pour la 13e fois de sa carrière, mais cela ne sera pas simple pour l'Espagnol qui est resté inactif pendant plusieurs mois en raison de l'épidémie de coronavirus. Pour préparer le Grand Chelem tricolore, Rafael Nadal reprend la compétition cette semaine à Rome, mais comme l'explique son oncle, une victoire sur la terre battue parisienne ne sera pas facile à décrocher.

« Cette année, ce sera difficile de bien jouer »