Tennis

Tennis : Richard Gasquet ne veut prendre aucun risque pour Roland-Garros !

Publié le 13 septembre 2020 à 9h35 par T.M.

Plus que quelques jours désormais avant le début de Roland-Garros. Un rendez-vous pour lequel Richard Gasquet se tient prêt.

Ce dimanche va donc se disputer la finale de l’US Open entre Dominic Thiem et Alexander Zverev. Mais les joueurs n’auront ensuite que très peu de temps pour se reposer puisque Roland-Garros débutera dans quelques jours désormais. Après le tournoi du Grand Chelem new-yorkais, place donc désormais à celui de la Porte d’Auteuil, où on retrouvera cette fois bel et bien Rafael Nadal. Mais d’autres joueurs seront également au rendez-vous à l’instar de Richard Gasquet. Après avoir disputé l’US Open, le Français va donc s’aligner à Roland-Garros. Et compte tenu du contexte sanitaire actuel, Gasquet ne prendra aucun risque pour pouvoir jouer sur la terre battue parisienne.

« Je ne fais plus rien ! »