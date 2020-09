Tennis

Tennis : Boris Becker assure la défense de Djokovic !

Publié le 11 septembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Le geste d’humeur de Novak Djokovic lors de l’US Open a relancé les critiques de certains fans. Boris Becker trouve le traitement réservé au Serbe injuste.

Novak Djokovic a souvent eu une réputation de joueur décrié car certains fans n’apprécient pas son comportement. Alors qu’il était en train de perdre le premier set de son 8e de finale de l’US Open face à Pablo Carreno Busta, Djokovic s’est énervé et a tapé dans une balle qui a fini par blesser une juge de ligne à la gorge. Ce geste lui a valu d’être disqualifié du tournoi et certains fans de tennis ont recommencé à fustiger son comportement.

« Il est perçu comme un intrus »