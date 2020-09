Tennis

Tennis : Nadal, Federer... La défense de Novak Djokovic est assurée !

Publié le 10 septembre 2020 à 22h35 par A.D.

Auteur d'un geste d'humeur, Novak Djokovic a heurté une juge de ligne avec une balle sans faire exprès. Alors que l'ogre serbe a été disqualifié de l'US Open, Radek Stepanek, son ancien entraîneur, a tenu à prendre sa défense.

Frustré lors de son dernier match de l'US Open, Novak Djokovic a tapé une balle en direction du fond de court. Malheureusement, ce geste d'humeur lui a été fatal. En effet, l'ogre serbe a heurté une juge de ligne, ce qui lui a valu une exclusion du Grand Chelem américain. Avant que Novak Djokovic n'aborde Roland-Garros pas dans les meilleures conditions, Radek Stepanek a tenu à lui apporter son soutien lors d'un entretien accordé à CNN .

«Quand il arrivera à Paris, il aura une excellente occasion de tourner la page»