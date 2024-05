Mercato - PSG : Galtier se lâche après son licenciement

Thibault Morlain

Après Mauricio Pochettino, le PSG avait décidé de faire confiance à Christophe Galtier. Et malgré un titre de champion de France, l’entraîneur français n’aura fait qu’une saison sur le banc du club de la capitale. Payant notamment les mauvaises performances de son équipe en Ligue des Champions, Galtier a été viré par le PSG l’été dernier. Un départ sur lequel le principal intéressé est d’ailleurs revenu.

Sous l’impulsion notamment de Luis Campos, le PSG avait nommé Christophe Galtier comme nouvel entraîneur à l’été 2022. Au sortir d’une bonne saison à l’OGC Nice, le technicien français est arrivé à Paris avec une grosse pression. Malheureusement pour lui, cela n’aura duré qu’une saison. En effet, l’été dernier, le PSG a décidé de se séparer de Galtier, le remplaçant alors par Luis Enrique. L’aventure parisienne aura donc été brève pour l’actuel entraîneur d’Al-Duhail au Qatar, qui aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps.

« J'aurais aimé rester une deuxième saison »

Un an et puis s’en va ! Ayant décidé de ne pas continuer avec Christophe Galtier, le PSG l’a viré l’été dernier. De quoi laisser l’entraîneur français sur un goût d’inachevé avec le club de la capitale comme il l’a avoué pour L’Equipe : « Bien évidemment, j'aurais aimé rester une deuxième saison. Mais j'ai eu le grand privilège d'avoir vécu une saison comme entraîneur du Paris-SG et d'y avoir consacré 200 % de ce que j'avais à donner ».

« Ma séparation d'avec le Paris-SG s'est effectuée d'une manière très correcte et cordiale »