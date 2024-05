Mercato - PSG : Il voulait la place de Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Limogé par le PSG l'été dernier en raison de ses résultats décevants sur la scène européenne, Christophe Galtier n'aura donc tenu qu'une saison sur le banc du club de la capitale avant d'être remplacé par Luis Enrique. Pourtant, le natif de Marseille affirme qu'il aurait souhaité continuer une année supplémentaire avec le PSG...

Miné par un calendrier surchargé avec la Coupe du Monde au Qatar qui s'est déroulée en milieu de terrain ainsi que des soucis extrasportifs et son procès pour comportement discriminatoire, Christophe Galtier n'aura donc tenu qu'une seule saison dans la peau d'entraîneur du PSG. Il a été remplacé l'été dernier par Luis Enrique, mais il affirme malgré tout dans les colonnes de L'EQUIPE qu'il aurait souhaité continuer l'aventure au Parc des Princes plutôt que d'être remplacé par son confrère espagnol.

« J'aurais aimé rester une deuxième saison »

« Bien évidemment, j'aurais aimé rester une deuxième saison. Mais j'ai eu le grand privilège d'avoir vécu une saison comme entraîneur du Paris-SG et d'y avoir consacré 200 % de ce que j'avais à donner », assure Christophe Galtier, qui préfère donc garder le positif malgré son limogeage du PSG.

La consolation Zaïre-Emery