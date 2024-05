Mercato - OM : La mise au point de Galtier sur son avenir

Thibault Morlain

Parti entraîner au Qatar après son expérience au PSG, Christophe Galtier pourrait prochainement revenir sur un banc en Europe. En effet, son nom est associé à différents clubs pour la saison prochaine. C’est notamment le cas de l’OM ou encore du Milan AC. Quid alors de l’avenir de Galtier ? La question lui a été posée et le principal intéressé a fait le point sur le sujet.

Après avoir été remercié par le PSG l’été dernier, Christophe Galtier a décidé de poursuivre sa carrière d’entraîneur du côté du Qatar. On pourrait toutefois le voir prochainement de retour en Europe. En effet, le technicien de 57 ans garde une belle cote de popularité sur le Vieux Continent. Quel sera alors le prochain défi de Galtier ?

« Je suis sous contrat et heureux ici »

Alors que Christophe Galtier se retrouve au coeur de certaines rumeurs concernant son avenir, il a donc fait le point ce samedi à L’Equipe . Sous contrat jusqu’en 2025 avec Al-Duhail, Galtier a confié : « Je compte m’éterniser au Qatar ? Je suis sous contrat et heureux ici, en famille et avec des gens qui ont été omniprésents dans une période où vous m'avez mis à la une de L'Équipe dans les accusations et dans un petit encart, une vignette, pour la relaxe. Je ne me projette sur rien, si ce n'est sur une saison à finir, avec la Coupe de l'Émir, la compétition la plus importante au Qatar car le vainqueur est qualifié pour la Ligue des champions asiatique. Après, je ne peux pas me voiler la face. On ne sait jamais ce qui va se passer ».

« Redire non à l’OM cet été ? Pas de réponse »