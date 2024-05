Mercato - PSG : Galtier pistonné par le Qatar ?

La rédaction

Débarqué en octobre dernier sur le banc de touche du club d’Al-Duhail, Christophe Galtier ne traverse pas la période la plus heureuse de sa carrière d’entraîneur. Arrivé trois mois après la fin de son aventure au Paris-Saint Germain, le technicien de 57 ans a tordu le cou à une rumeur.

Christophe Galtier a vécu une année 2023 tumultueuse. Parti du PSG après une saison très compliquée du côté du Parc des Princes, le natif de Marseille exerce aujourd’hui ses talents d’entraîneur loin de l’Hexagone : à Al-Duhail, club de la ville de Doha, au Qatar. Si les résultats obtenus ne sont pas ceux escomptés, c’est aussi le choix de cette destination qui surprend. L’ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne aurait-il pu bénéficier d’un coup de pouce de Nasser Al-Khelaïfi et de son état major après son départ du Paris-Saint Germain ?

« Il me suivait depuis mes années stéphanoises. »

Dans un entretien accordé à l’Équipe , Christophe Galtier est revenu sur de nombreux événements survenus au cours de ces derniers mois. L’entraîneur d’Al-Duhail a d’abord expliqué qu’il était désiré depuis de nombreuses années sur le banc de touche du club qatari : « L'émir du Qatar a-t-il poussé pour ma venu ? Non, c'est le président du club, monsieur Khalifa. C'est un supporter des Verts. Il me suivait depuis mes années stéphanoises. Je me souviens d'un premier contact entre personnes, en 2014. » a-t-il déclaré.

« Il ne s'agit donc pas d'un renvoi d'ascenseur du Qatar ? » « Pas du tout. »