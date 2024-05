Tennis : «La chair de poule», il balance sur Nadal

Jean de Teyssière

Rafael Nadal a été éliminé du Masters 1000 de Madrid en huitièmes de finale par le Tchéque Jiri Lehecka (5-7, 4-6) et a reçu un bel hommage, pour sa dernière apparition dans la capitale espagnole. Le gagnant de 22 titres du Grand Chelem s'apprête à dire au revoir au monde du tennis et les anciens joueurs, comme Andy Roddick, ont avoué avoir eu la chair de poule au moment de voir le Majorquin fouler les terrains de tennis.

L'année 2024 est la dernière année de Rafael Nadal au plus haut niveau. Gêné par de nombreuses blessures, Nadal espère pouvoir revivre un tournoi de Roland-Garros, qu'il a remporté à quatorze reprises. Avec ce retour à Barcelone et Madrid, sa tournée d'adieu commence.

Nadal heureux de voir l'amour des gens pour lui

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Rafael Nadal a réagi à l'hommage qui lui a été rendu à Madrid après son élimination en huitièmes de finale : « Cela me donne une grande satisfaction personnelle. Quand les gens sont émus, ils ne le sont pas seulement pour le sport, mais aussi parce que je suppose que j’ai bien agi, et pas seulement avec la raquette dans les mains. J’espère m’être toujours bien comporté, même si nous commettons tous des erreurs, j’ai toujours essayé d’être respectueux, amical et de m’occuper des gens de la meilleure façon possible. J’ai également essayé de me comporter correctement sur le court et je pense que j’ai réussi la plupart du temps. Que les membres de ma famille pleurent… c’est normal. Même si je m’étais mal comporté, ils le feraient probablement, parce qu’ils ont pour moi une affection différente de celle des gens autour. »

