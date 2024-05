Roland-Garros : La grande annonce du clan Federer sur Nadal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le doute subsiste quant à la participation de Rafael Nadal au prochain Roland-Garros. De retour de blessure, le joueur espagnol est encore loin de son pic de forme et ne compte pas faire de la figuration à Paris. Comme l'annonce Ivan Ljubicic, ancien coach de Roger Federer, l'ancien numéro un mondial ne participera que s'il est compétitif.

Rafael Nadal poursuit sa tournée d'adieux. Après Barcelone et Madrid, l'ancien numéro un mondial s'apprête à disputer son dernier Masters 1000 de Rome. Avant Roland-Garros ? Pas si sûr. Le héros du Grand Chelem parisien n'est pas certain de pouvoir participer au tournoi français. Retombé au-delà de la 500ème place mondiale, il pourrait faire l'impasse sur Roland-Garros afin de préparer au mieux les prochains Jeux Olympiques de Paris.

Nadal entretient le doute

« Si j’ai l’espoir d’avoir les moyens de jouer quelques jours d’affilée, de me battre pour les balles pour lesquelles je dois me battre pour m’en sortir, j’irai. Si je sais que mon corps ne va pas tenir tout le tournoi, je n’irai pas. Si je ne peux pas rêver, même un tout petit peu, à ce qui peut arriver, ça n’a pas de sens. Je préfère garder tous les souvenirs extraordinaires que j’y ai » avait confié Nadal avant son élimination par Jiri Lehecka en huitièmes de finale du tournoi de Madrid.

Nadal va imiter Federer ?