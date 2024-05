Tennis : Nadal fait pleurer sa femme, il déballe tout

Jean de Teyssière

De retour sur les terrains après le tournoi de Brisbane en début d'année, Rafael Nadal a enchaîné le tournoi de Barcelone et de Madrid. Ce dernier s'est mieux passé puisque l'Espagnol a réussi à atteindre les huitièmes de finale du Masters 1000, mais il est tombé face au Tchèque Jiří Lehečka (5-7, 4-6). A l'issue de cette rencontre, un hommage lui a été rendu et on a pu voir sa famille être très émue, chose que comprend Rafael Nadal.

Lors du Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal a fait au mieux pour préparer Roland-Garros. Le tournoi de la Porte d'Auteuil débutera le 20 mai prochain et Rafael Nadal voudra forcément y faire bonne figure. A Madrid, le physique a tenu, ce qui a dû rassurer le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem. Il lui reste désormais un peu plus de deux semaines pour être prêt et rendre fier ses proches.

«Cela me donne une grande satisfaction personnelle»

Après sa défaite en huitièmes de finale face au Tchèque Jiri Lehecka, la femme et la sœur ont été vu en larmes, chose à laquelle a répondu Rafael Nadal, dans des propos rapportés par We Love Tennis : « Cela me donne une grande satisfaction personnelle. Quand les gens sont émus, ils ne le sont pas seulement pour le sport, mais aussi parce que je suppose que j’ai bien agi, et pas seulement avec la raquette dans les mains. J’espère m’être toujours bien comporté, même si nous commettons tous des erreurs, j’ai toujours essayé d’être respectueux, amical et de m’occuper des gens de la meilleure façon possible. »

«Que les membres de ma famille pleurent… c’est normal»