Roland-Garros : Nadal lâche une grande annonce !

Pierrick Levallet

Rafael Nadal est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Mais à 37 ans, l'Espagnol réserve encore quelques belles choses sur le circuit ATP. Néanmoins, certains estiment que l'édition 2024 de Roland-Garros sera la dernière de la légende. Rafael Nadal a alors tenu à mettre les choses au clair sur son avenir.

À 37 ans, Rafael Nadal s’approche de la fin de sa carrière. La légende espagnole ne va plus tarder à raccrocher la raquette. Mais en attendant de mettre un terme à son aventure, Rafa nourrit de grandes ambitions. Tout juste revenu d’une sérieuse blessure qui l'avait tenu éloigné des courts pendant de nombreux mois, Rafael Nadal a entamé sa préparation pour Roland-Garros. Battu très tôt à l’Open de Barcelone, l’Espagnol a pu disputer plus de matchs lors du tournoi de Madrid.

Roland-Garros 2024, dernière danse pour Rafael Nadal ?

Mais le résultat ne s’est pas vraiment révélé concluant non plus. Rafael Nadal s’est fait éliminer en huitième de finale par Jiri Lehecka. Le joueur de 37 ans est encore très loin de son véritable niveau et doit encore reprendre du rythme avant d’arriver à Roland-Garros. Une folle rumeur a alors fait savoir qu’il pourrait prendre sa retraite juste après les Internationaux de France. Mais Rafael Nadal a d’autres plans en tête avant de mettre un terme à sa carrière.

«Je n’ai jamais dit que ma carrière allait s’arrêter»