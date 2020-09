Tennis

Tennis - US Open : Medvedev ne pense qu'à la victoire !

Publié le 9 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 9 septembre 2020 à 14h52

A quelques heures de son quart de finale contre Rublev, Daniil Medvedev apparaît comme le grand favori de cet US Open avec Thiem. Finaliste malheureux l'an dernier, le Russe peut gravir cette dernière marche en l'absence du Big 3.

Pour la première fois depuis 2016, un Grand Chelem ne sacrera pas Djokovic, Nadal ou Federer. Une chance inouïe pour tous les joueurs encore en lice. Battu en finale l'an dernier par Nadal au terme d'un combat grandiose en cinq sets, Daniil Medvedev a une belle occasion pour améliorer ce résultat. Lucide, le Russe confirme ses ambitions. « Évidemment que je veux remporter chaque tournoi que je dispute. Mon but, c'est de tout rafler » , a assuré le numéro 5 mondial dans des propos relayés par Eurosport .

« Je suis capable de jouer une finale de Grand Chelem »