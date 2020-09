Tennis

Tennis - US Open : Zverev enthousiaste après la disqualification de Djokovic !

Publié le 7 septembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Après la disqualification de Novak Djokovic hier, Alexander Zverev s’est montré déterminé et s’attend à un tout nouveau tournoi.

Pour la première fois depuis 2004, il n’y aura aucun membre du Big Three (Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic) en demi-finale d’un Grand Chelem. Après avoir envoyé une balle sur une juge de ligne, Novak Djokovic a été disqualifié de l’US Open. Un tremblement de terre dans le monde du séisme qui n’a pas manqué de faire parler en conférence de presse. Pour Alexander Zverev, qui a l’occasion de remporter son premier Grand Chelem, c’est après l’élimination du serbe que le tournoi devient intéressant...

« Maintenant, ça devient intéressant »