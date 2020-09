Tennis

Tennis : Djokovic, Federer... David Goffin affiche un grand soulagement !

Publié le 5 septembre 2020 à 14h35 par A.D. mis à jour le 5 septembre 2020 à 14h39

Tombeur de Filip Krajinovic, David Goffin se frottera à Denis Shapovalov en huitième de finale de l'US Open. Alors qu'il n'affrontera ni Roger Federer, ni Novak Djokovic avant d'éventuels quarts de finale, le Belge a fait part de son grand soulagement.

David Goffin reste pour l'instant sur un sans faute à l'US Open. Opposé au Serbe Filip Krajinovic ce vendredi, le Belge s'est imposé en trois sets (6-1, 7-6, 6-4). Grâce à cette victoire, David Goffin s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Grand Chelem américain. Sur le point de défier Denis Shapovalov (ce dimanche), le numéro 10 mondial peut espérer disputer les quarts de finale de l'US Open pour la première fois de sa carrière. Alors qu'il ne croisera pas la route de Roger Federer ou de Novak Djokovic avant ce stade de la compétition, David Goffin s'est montré soulagé.

«Cette fois je n'aurai pas Djokovic ou Federer»