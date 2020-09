Tennis

Tennis - US Open : Coronavirus, bulle... Le coup de gueule de Novak Djokovic !

Publié le 5 septembre 2020 à 10h35 par A.D.

Alors que la gestion des organisateurs de l'US Open vis-à-vis du coronavius ne serait pas optimale, Novak Djokovic a tenu à taper du poing sur la table.

Suspendues pendant de longues semaines à causes du coronavirus, les compétitions reprennent leur cours petit à petit. Pour respecter au mieux les règles sanitaires, les tournois sont organisés à huis clos et les joueurs sont confinés dans une bulle lorsqu'il ne sont pas sur les courts. Malgré tout, certains professionnels du tennis ont tout de même été touché par le Covid-19 et la gestion de ces cas n'a pas été la meilleure jusqu'à présent selon Novak Djokovic, loin de là. En conférence de presse, le numéro un mondial n'a pas manqué de pointer du doigt les organisateurs de l'US Open et du tournoi de Cincinnati.

«Entre le cas des français et celui de Pelle et Dellien, il y a trop d’incohérence»