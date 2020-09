Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... Le constat de John McEnroe sur le Big Three !

Publié le 4 septembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Véritable légende du tennis, John McEnroe a livré son avis sur le Big Three actuel, en s’identifiant particulièrement à Novak Djokovic.

Dans les années 80, John McEnroe faisait la loi sur les courts de tennis avec Bjorn Borg. Quarante ans plus tard, ce n’est pas un duo qui domine le tennis mondial, mais bien un trio. Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic, un Big Three qui restera à jamais dans l’histoire de ce sport. Depuis 2006, seuls six joueurs sont en effet parvenus à empêcher l'une des trois légendes de s'emparer d'un Grand Chelem. Si John McEnroe s’identifie à Novak Djokovic, il semble admirer davantage Roger Federer...

« Roger Federer est le plus beau joueur de tous les temps »