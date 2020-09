Tennis

Tennis - US Open : Le bel hommage de Djokovic à Murray !

Publié le 3 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Novak Djokovic a tenu à rendre un hommage à Andy Murray, qui est revenu sur les courts après près de dix mois d'absences et a réalisé une superbe performance pour son entrée en lice à l'US Open.

Se déroulant dans des conditions particulières, l’US Open 2020 est marqué par l’absence de plusieurs cadors (Rafael Nadal, Roger Federer), mais également le retour d’anciennes légendes à l’image d’Andy Murray. Absent depuis octobre 2019 et sa blessure après son titre aux European Masters, l’Écossais a fait un retour tonitruant mi-août au Masters de Cincinnati en éliminant Alexander Zverev au premier tour, avant de s’incliner en quart de finale contre Milos Raonic. De retour à l’US Open pour la première fois depuis 2018, l’ancien numéro 1 mondial a réalisé une splendide remontada, s’imposant en cinq sets contre Yoshihito Nishioka (48e ATP) après avoir été mené deux sets à zéro. Une performance qu’a tenu à souligner Novak Djokovic.

« C'est un vrai champion »