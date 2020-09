Tennis

Tennis : Boris Becker s’attend à un Grand Chelem imprévisible !

Publié le 2 septembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Se déroulant dans des conditions uniques en raison de la pandémie de Covid-19, l'édition 2020 de l'US Open pourrait nous réserver quelques surprises selon Boris Becker.

Ce lundi a débuté la 137e édition de l’US Open, dans des conditions spéciales en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Après six mois d’interruption, la saison reprend enfin pour bon nombre de joueurs, particulièrement en manque de rythme après cette longue période d’arrêt. Si l’US Open est le premier Grand Chelem à avoir lieu depuis la reprise suite à l’annulation de Wimbledon et à la reprogrammation de Roland Garros en septembre, plusieurs stars manquent à l’appel, à l'image de Rafael Nadal et Roger Federer. Un tournoi amputé de certains favoris, sans public... des conditions uniques pouvant rendre ce tournoi imprévisible.

De nombreuses surprises à prévoir ?