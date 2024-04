Tennis : Gasquet enregistre son 1000ème match ATP, c'est incroyable !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Assurément l'un des plus grands joueurs français de l'histoire, Richard Gasquet vient d'accomplir un fait exceptionnel lors de son entrée en lice au Masters 1000 de Madrid. Le Français de 37 ans a réussi le pari de sortir des qualifications pour rentrer dans le grand tableau, ce qui lui offre le droit de disputer un... 1000ème match sur le circuit ATP. Désigné très tôt comme le grand champion que tout un pays attendait, il entre dans un cercle très fermé qui mérite bien une ovation.

Au cours de sa carrière, Richard Gasquet a souvent joué avec les très grands sans pour autant avoir pu garnir son palmarès d'un grand titre. Le Français fait partie de la génération dorée aux côtés de Tsonga, Monfils et Simon mais il est surtout tombé à la même époque que le Big 3 et sa carrière aurait mérité plus de reconnaissance. Pour autant, il est devenu ce jeudi le neuvième joueur de l'histoire à disputer au moins 1000 matches sur le circuit ATP.

1000 matches pour plus de 600 victoires

En affrontant Lorenzo Sonego au premier tour du Masters 1000 de Madrid, Richard Gasquet a donc enregistré son 1000ème match sur le circuit ATP. Même s'il s'est incliné face à l'Italien, il a remporté 604 matches à ce niveau depuis le début de sa carrière. Il est déjà l'un des joueurs avec le plus de succès sur le circuit, il est désormais l'un des meilleurs de l'histoire en nombre de matches. Devant lui, quasiment que des légendes...

Un club très fermé

Richard Gasquet est devenu le quatrième joueur en activité à atteindre ce stade après Novak Djokovic, Rafael Nadal et Fernando Verdasco et surtout le neuvième depuis le début de l'ère Open. Dans l'ordre, Jimmy Connors, Roger Federer et Ivan Lendl sont toujours devant le Serbe et John McEnroe et David Ferrer arrivent juste derrière le Majorquin. Autrement dit, il n'y a que des grands joueurs de l'ère Open et d'autres qui ont eu comme lui une longévité hors du commun.

Premier Français

Richard Gasquet est donc le premier Français de l'histoire à atteindre cette barre symbolique des 1000 matches sur le circuit ATP. Même s'il n'est pas celui qui a remporté le plus de trophées, il prouve qu'à son âge on peut encore remporter quelques matches. Redescendu hors du top 100 il y a quelques semaines, il se bat toujours et devrait être présent lors du prochain Roland-Garros.