Tennis

Tennis : Federer, Nadal… L'aveu de Tsitsipas sur l'US Open !

Publié le 31 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que les bookmakers et autres amateurs de Tennis semblent dégager quelques favoris pour l’US Open, l’un d’entre eux, Stefanos Tsitsipas, revient sur les absences de Roger Federer ou Rafael Nadal.

Deux légendes du Tennis mondial ne participeront pas à l’US Open cette saison. Blessé, Roger Federer a dû faire une croix sur le tournoi aux Etats-Unis, alors que Rafael Nadal a pris, quant à lui, la décision de ne pas venir en raison de la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde entier. Bien présent, Novak Djokovic fait donc figure de favori, même si des joueurs comme Dominic Thiem ou encore Stefanos Tsitsipas pourraient avoir une vraie carte à jouer. Et le Grec semble être du même avis…

« Je pense que pour les joueurs de tennis, c’est bien qu’ils ne soient pas là »