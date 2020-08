Tennis

Tennis : Toni Kroos fait l’éloge de Roger Federer !

Publié le 29 août 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 29 août 2020 à 19h43

Invité d’un podcast allemand, Toni Kroos s’est exprimé au sujet de Roger Federer, un autre sportif qu’il admire depuis sa première rencontre avec lui.

Avec 20 titres de Grand Chelem remporté, Roger Federer est l’exemple de bons nombres de personne, sportifs ou non. Alors qu’il a récemment déclaré forfait pour l’édition 2020 de l’US Open, le Suisse est toujours l’un des joueurs favoris auprès du public. Victime d'une double chirurgie au genou droit, le demi-finaliste de l'Open d'Australie 2020, tombé contre Novak Djokovic, ne fera malheureusement pas son retour avant 2021. Autre joueur emblématique de son sport, Toni Kroos n’a pas caché son admiration envers le 4e mondial au classement ATP.

« Roger Federer apprend à tout le monde à être soi-même »