Tennis : Federer, Djokovic… L’incroyable prédiction de Nadal !

Publié le 29 août 2020 à 16h35 par La rédaction

Questionné sur l’avenir du tennis, Rafael Nadal est convaincu qu’un joueur fera mieux que Roger Federer, Novak Djokovic et lui.

Le temps passe et l’heure de la retraite approche à grands pas pour Roger Federer (39 ans), Rafael Nadal (34 ans), mais aussi Novak Djokovic (33 ans). Vainqueur à eux trois de 56 Grand Chelem , ces joueurs ont marqué l’histoire de leur sport et sont considérés par beaucoup comme les trois plus grands de l’histoire. Toutefois, Rafael Nadal pense qu’un joueur arrivera à faire mieux et à les surpasser.

« Quelqu’un viendra aussi et surpassera Novak, Roger et moi »