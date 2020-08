Tennis

Tennis - ATP : Un soutien de poids pour Novak Djokovic !

Publié le 28 août 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 28 août 2020 à 20h36

Accusé d’avoir confirmé sa participation à l’US Open après les forfaits de Rafael Nadal et Roger Federer, Novak Djokovic a dû faire face à une vague de critiques, mais peut compter sur le soutien de plusieurs acteurs du monde du tennis, dont la légende de la WTA, Martina Navratilova.

A quelques jours du début de l’US Open 2020, qui se déroulera dans des conditions spéciales en raison de la crise sanitaire du COVID-19, Novak Djokovic est prêt et concentré sur son jeu, comme il l’a confirmé ce jeudi sur SportKlub : « Honnêtement, j'ai hâte que ça commence. Je suis prêt » . Les critiques qui pleuvent sur le numéro 1 mondial ne semblent en effet pas le perturber, alors qu’il s’est récemment qualifié en finale de l’ATP de Cincinnati, où il affrontera Roberto Bautista-Agut. La participation du vainqueur de l’Open d’Australie 2020 - seul Grand Chelem disputé cette année suite à l’annulation de Wimbledon et au report de Roland Garros - à en effet provoqué quelques critiques de part et d'autre, alors que les autres favoris comme Rafael Nadal et Roger Federer ont déclaré forfait. Des critiques infondées selon la légende Martina Navratilova.

« Il serait le favori quoi qu’il arrive »