Tennis

Tennis : Djokovic revient sur l’absence de Nadal à l’US Open !

Publié le 27 août 2020 à 11h35 par T.M.

Compte tenu de la situation actuelle, Rafael Nadal ne disputera pas l’US Open cette année. Un choix sur lequel est revenu Novak Djokovic.

Cette année, l’US Open sera un peu particulier. En effet, alors que la crise sanitaire est toujours incontrôlable aux Etats-Unis, plusieurs stars du circuit ont décidé de ne pas se rendre à New York pour disputer ce tournoi du Grand Chelem. Cela est notamment le cas de Rafael Nadal. Le numéro 2 mondial a, en effet, annoncé qu’il ne serait pas présent à l’US Open cette saison en raison de la situation actuelle, mais aussi pour se concentrer sur Roland-Garros, qui débutera quelques jours avec le tournoi new-yorkais. Alors que Novak Djokovic a lui fait le voyage aux Etats-Unis, il est revenu sur cette absence de Nadal.

« Je suppose qu’il ne voulait pas risquer sa santé »