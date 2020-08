Tennis

Tennis : Roland-Garros, Ligue des Champions… L’amusante sortie de Rafael Nadal !

Publié le 25 août 2020 à 16h35 par T.M.

Loin des courts, Rafael Nadal est un grand du Real Madrid. Serait-il alors prêt à tout pour jouer au sein de la Casa Blanca et remporter la Ligue des Champions ? Pas sûr…

A 34 ans, Rafael Nadal restera longtemps dans l’histoire du tennis. L’Espagnol domine d’ailleurs toujours le circuit en compagnie de Roger Federer et Novak Djokovic. 3 monstres qui se partagent les tournois du Grand Chelem, bien que Roland-Garros reste avant tout la propriété du numéro 2 mondial. Nadal en est à 12 victoires à la Porte d’Auteil, un record. De quoi rendre fier le principal intéressé, qui n’entend pas sacrifier l’un de ses titres pour vivre un autre rêve : remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid, dont il est un grand supporter.

« Je suis très heureux et reconnaissant »