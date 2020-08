Tennis

Tennis : Novak Djokovic est confiant avant l’US Open !

Publié le 25 août 2020 à 10h35 par T.M.

Alors que Novak Djokovic prendra lui part à l’US Open, il se prépare actuellement en disputant le Masters 1000 de Cincinnati. Et pour le Serbe, les sensations sont plutôt bonnes.

Au contraire de Rafael Nadal ou Roger Federer, Novak Djokovic jouera bien l’US Open. Malgré la crise sanitaire toujours incontrôlable de l’autre côté de l’Atlantique, le Serbe sera bien à New York. Il est d’ailleurs déjà aux Etats-Unis pour y disputer le Masters 1000 de Cincinnati et ainsi se préparer pour le tournoi du Grand Chelem. Pour le numéro 1 mondial, l’entrée en lice a été réussie avec une victoire face à Ricardas Berankis. Un succès en 2 sets qui met ainsi Djokovic en confiance pour la suite.

« Ça va dans la bonne direction »