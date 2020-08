Tennis

Tennis : Andy Murray donne son sentiment sur cet US Open particulier !

Publié le 23 août 2020 à 20h35 par La rédaction

Andy Murray devrait disputer le deuxième Grand Chelem de la saison, l’US Open. Le Britannique a évoqué son état d’esprit à quelques jours du début du tournoi américain.

Andy Murray a réussi son retour. Retombé à la 129è place mondiale, le Britannique a battu ce samedi l’Américain Frances Tiafoe (7/6 3/6 6/1) au premier tour du tournoi de Cincinnati organisé à … New York. Un tournoi qui fait office de préparation à l’US Open qui débutera le 31 juillet prochain. Contrairement à Rafael Nadal ou Stan Wawrinka, Andy Murray a décidé de disputer le Grand Chelem américain, même si le joueur a confié que l’atmosphère devrait être bien différente. En effet, l’US Open se déroulera à huis clos en raison de la situation sanitaire aux Etats-Unis.

« L’atmosphère ne sera pas la même »