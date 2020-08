Tennis

Tennis : Andy Murray affiche son optimisme avant l’US Open !

Publié le 23 août 2020 à 16h35 par La rédaction

Sérieusement blessé il y a quelques, Andy Murray retrouve son niveau à l'occasion du Master 1000 de Cincinnati. Le Britannique a d'ailleurs fait le point sur son état de santé.

Le retour d’Andy Murray se fait en douceur. Blessé à la hanche, Andy Murray avait loupé le début de la saison et interrogeait certains observateurs sur la crédibilité d’un retour du Britannique à son meilleur niveau. Les mois ont passé et Andy Murray retrouve petit à petit ses sensations sur les circuits ATP comme l’a montré sa belle victoire lors du Masters 1000 de Cincinnati en disposant de Frances Tiafoe (7-6(6), 3-6, 6-1). Une victoire qui fait du bien à la tête mais aussi aux jambes et qui rassure le principal intéressé sur son niveau de jeu alors que l’US Open arrive à grands pas pour Andy Murray Interrogé sur sa prestation, Murray a pu afficher sa satisfaction sur son état de forme, mais aussi son optimisme pour les prochaines échéances à venir…

« Mon plus grand doute était ma hanche »