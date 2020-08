Tennis

Tennis : La confidence de Becker sur la réussite de Roger Federer !

Alors que Roger Federer impressionne toujours autant malgré les années qui passent, Boris Becker a tenu à souligner l'importance de son entraîneur.

Actuellement classé 4ème au circuit ATP, Roger Federer est toujours présent dans le monde du tennis et continue d'impressionner. Même si sa fin de carrière se rapproche, la star suisse continue de travailler à l'entraînement et devrait faire son retour à la compétition en 2021 après sa blessure au genou. Un retour sur les courts qui a été confirmé récemment par son entraîneur, Severin Lüthi : « Roger va bien. Il a recommencé à travailler sur le plan physique. La prochaine étape sera la reprise à la mi-août de l’entraînement raquette en main (…) Nous nous tenons à ce qui a été décidé : Roger reviendra pour l’Open d’Australie 2021 s’il a lieu ». Ce dernier a toujours eu lien spécial avec le champion de Suisse. C’est ce qu'a confirmé l’ancien entraîneur de Novak Djokovic, Boris Becker qui a tenu à rendre hommage à Federer…

« Federer est le plus grand de tous les temps »