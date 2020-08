Tennis

Tennis : Wawrinka soutient Novak Djokovic !

Publié le 21 août 2020 à 14h35 par La rédaction

Très critiqué depuis l’épisode de l’Adria Tour, Novak Djokovic a de nouveau reçu le soutien de Steve Wawrinka qui l’avait déjà soutenu auparavant.

L’Adria Tour est passé, mais il continue à faire des vagues. Tournoi d'exhibition organisé par Novak Djokovic, la compétition a vite été annulée à cause de l’explosion du nombre de personnes touchées par le Covid-19. Un choix de la part du Serbe qui a beaucoup été critiqué par la communauté du tennis comme l’a montré les réactions de Nick Kyrgios. Face à cet acharnement, le Serbe avait tenu à récemment faire son mea culpa : « Nous avons essayé de faire quelque chose avec de bonnes intentions. Que ce soit juste ou non, dites-le-moi, mais je sais que les intentions étaient justes et correctes et si j’avais la chance de refaire l’Adria Tour, je le ferais » . Afin de le soutenir, Stan Wawrinka est de nouveau monter au créneau pour le numéro 1 qui s'apprête à disputer prochainement l’US Open…

« Mais je n'ai pas de leçon à lui donner »