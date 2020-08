Tennis

Tennis : La révélation de Novak Djokovic sur sa participation à l’US Open !

Publié le 21 août 2020 à 12h35 par T.M.

Alors que Novak Djokovic sera bien présent à l’US Open, le Serbe a toutefois révélé s’être posé certaines questions sur sa participation.

Du 31 août au 13 septembre prochain, l’US Open se déroulera du côté de New York. Le premier tournoi du Grand Chelem post-coronavirus. Mais celui-ci va toutefois être boycotté par de nombreux joueurs et joueuses, à l’instar notamment de Rafael Nadal. En effet, en raison de la crise sanitaire toujours incontrôlable aux Etats-Unis et de l’enchainement avec Roland-Garros, plusieurs stars manqueront à l’appel. Cela ne sera toutefois pas le cas de Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial sera lui bien présent pour tenter de remporter, malgré certains doutes.

« Très proche de ne pas venir »