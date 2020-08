Tennis

Tennis : Des séquelles à cause du coronavirus ? La réponse de Djokovic

Publié le 20 août 2020 à 17h35 par A.D.

Pendant qu'il disputait l'Adria Tour qu'il a lui-même organisé, Novak Djokovic a été touché par le coronavirus. Avant de disputer l'US Open, le numéro un mondial s'est montré rassurant sur son état de santé.

Pour retrouver plus rapidement la compétition, Novak Djokovic a organisé l'Adria Tour après le déconfinement. Toutefois, l'ogre serbe et plusieurs participants du tournoi ont contracté le coronavirus en pleine compétition. Résultat, le tournoi de Zadar a dû être annulé avant la finale et Novak Djokovic a été sous le feu des critiques. Guéri du coronavirus, Novak Djokovic a donné des nouvelles de son état de santé avant de disputer l'US Open. Lors d'un entretien accordé au New York Times , le numéro un mondial a expliqué qu'il n'avait pas de séquelles, du moins pour le moment.

«J'ai fait un scanner de ma poitrine et tout va bien»