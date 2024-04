Tennis : Nadal lâche une confidence sur sa fin de carrière !

Alexis Brunet

Dernièrement, Rafael Nadal a fait son retour sur les courts, afin de potentiellement disputer la dernière saison de sa carrière. L'Espagnol monte d'ailleurs en régime dernièrement, en enchaînant les tournois, ce qui est bon signe avant Roland-Garros. Mais malheureusement, le Majorquin ne pourra pas tirer sur la corde trop longtemps. Un vrai regret pour le célèbre gaucher, qui ne pourra pas laisser un souvenir de lui sur les courts à son jeune fils.

La fin de carrière de Rafael Nadal n'est pas des plus faciles. En effet, l'Espagnol se bat depuis des années contre les blessures, qui le font atrocement souffir, et l'empêchent de s'exprimer au plus haut niveau. En janvier dernier, il a fait son retour sur les courts, après presque un an sans jouer. Le Majorquin est encore loin d'être à son meilleur niveau, mais il y a du mieux.

«Je ne pourrai probablement pas rendre cela possible»

Ce jeudi, Rafael Nadal faisait son entrée en lice, lors du Masters 1000 de Madrid. L'Espagnol est venu tranquillement à bout de Darwin Blanch, 1028ème joueur mondial, en deux sets, 6-1, 6-0. Lors de cette rencontre, le Majorquin était soutenu par son tout jeune fils, présent en tribune. Après le match, le Taureau de Manacor a d'ailleurs dévoilé qu'il regrettait de ne pas pouvoir laisser un souvenir de lui sur les courts à son fils âgé de 2 ans actuellement. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « J’adorerais pouvoir jouer un peu plus longtemps et donner à mon fils un souvenir de moi en train de jouer au tennis. Ce serait l’idéal pour moi, pour ma femme et pour ma famille mais je ne peux pas. Je ne pourrai probablement pas rendre cela possible. Mais au moins, je veux dire, je suis heureux d’avoir une grande équipe, une famille et des amis qui m’ont entouré presque toute ma vie. Cela m’a toujours aidé à être heureux. Et j’espère qu’ils seront toujours à mes côtés après ma carrière. »

Tennis : Nadal retrouve la victoire, un immense défi l'attend https://t.co/a3u3VBELH6 pic.twitter.com/is8KURcNfe — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Nadal espère être compétitif à Roland-Garros

Après avoir affronté Darwin Blanch, Nadal aura rendez-vous avec Alex De Minaur, samedi. Un défi bien plus relevé pour le Majorquin, car l'Australien est actuellement onzième au classement ATP. De plus, c'est ce dernier qui l'avait éliminé lors du tournoi précédent, à Barcelone. Mais l'objectif du Taureau de Manacor n'est pas directement d'aller le plus loin à Madrid. En effet, Nadal désire surtout participer à Roland-Garros dans un mois, et y être compétitif.