Real Madrid : Mbappé bien accompagné, l'annonce de la presse espagnole

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Selon la Cadena SER, le Real Madrid tiendrait déjà sa première recrue de 2025 en la personne de Trent Alexander-Arnold, avec qui un accord verbal aurait été trouvé. En plus du latéral droit de Liverpool, la Casa Blanca aurait également acté les retours de Nico Paz et Miguel Gutiérrez, qui devraient accompagner Kylian Mbappé la saison prochaine.

Après avoir vu Alphonso Davies (24 ans) finalement prolonger son contrat avec le Bayern Munich, le Real Madrid serait parvenu à ses fins dans le dossier Trent Alexander-Arnold (26 ans). En fin de contrat avec Liverpool, l’international anglais (33 sélections) aurait un accord verbal avec la Casa Blanca, d’après les informations de la Cadena SER.

Un contrat de quatre ans au Real Madrid pour TAA

Un contrat de quatre ans attendrait Trent Alexander-Arnold et son arrivée ne ferait désormais plus aucun doute. Dans le même temps, toujours selon la Cadena SER, le Real Madrid aurait également acté les retours de deux joueurs formés au club : Nico Paz (20 ans) et Miguel Gutiérrez (23 ans).

Le Real Madrid va faire revenir Paz et Gutiérrez

Le premier a pris la direction de Côme l’été dernier, alors que le second a été transféré à Gérone à l’été 2022. Au moment de leur départ, le Real Madrid avait inclus une clause de rachat, estimée à un peu moins de 10M€ pour chacun d'entre eux, que les Merengue auraient décidé de lever afin d'intégrer Nico Paz et Miguel Gutiérrez au groupe la saison prochaine.